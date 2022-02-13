В 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться битва грандів.

15 лютого розпочнеться плей-оф Ліги чемпіонів. В рамках 1/8 фіналу паризький ПСЖ гратиме проти мадридського "Реала".

Перший поєдинок пройде на полі "Парі Сен-Жермен", в столиці Франції.

Букмекери вважають, що ПСЖ є фаворитом як першого матчу зокрема, так і на прохід у чвертьфінал вцілому.

Поставити на перемогу ПСЖ в першій грі можна за коефіцієнт 2,08, нічия - 3,82, а звитяга "Реала" оцінена в 3,64. На прохід парижан в 1/4 фіналу пропонується коефіцієнт 1,80, а на "вершкових" - 1,95.

ПСЖ - Реал: де дивитися протистояння

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 15 лютого на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00.

ПСЖ - Реал: перед матчем