15 лютого розпочнеться плей-оф Ліги чемпіонів. В рамках 1/8 фіналу паризький ПСЖ гратиме проти мадридського "Реала".
Перший поєдинок пройде на полі "Парі Сен-Жермен", в столиці Франції.
Букмекери вважають, що ПСЖ є фаворитом як першого матчу зокрема, так і на прохід у чвертьфінал вцілому.
Поставити на перемогу ПСЖ в першій грі можна за коефіцієнт 2,08, нічия - 3,82, а звитяга "Реала" оцінена в 3,64. На прохід парижан в 1/4 фіналу пропонується коефіцієнт 1,80, а на "вершкових" - 1,95.
ПСЖ - Реал: де дивитися протистояння
Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 15 лютого на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".
Початок зустрічі - о 22.00.
ПСЖ - Реал: перед матчем
- "Реал" посів перше місце в групі D, де були "Інтер", "Шериф" та "Шахтар". ПСЖ став другим у квартеті А, де виступали також "Манчестер Сіті", "Брюгге" та "Лейпциг".
- У 2018 році ПСЖ та Реал перетиналися на стадії 1/8 фіналу ЛЧ й тоді за сумою двох матчів сильнішими виявилися мадридці (5:2).
- Перед поєдинком в Лізі чемпіонів ПСЖ в рамках Ліги 1 обіграв "Ренн" (1:0), а "Реал" у Ла Лізі поділив очки з "Вільярреалом" (0:0).
- Судити протистояння буде італійський арбітр Даніеле Орсато.