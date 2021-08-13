Покупці в клубному магазині ПСЖ / фото REUTERS
Ліонель Мессі ще не зіграв за французький "Парі Сен-Жермен" жодного матчу, але вже встановив рекорд футболу.
Раніше жоден клуб не продав за першу добу стільки футболок нового гравця команди, скільки продав ПСЖ після підписання Мессі.
Про це в Twitter повідомила іспанська журналістка Вероніка Брунаті.
За добу було продано 832 тисячі футболок по 188 доларів. Таким чином, ПСЖ вже заробив 156 мільйонів доларів.
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Ліонель Мессі: трансфер у ПСЖ
- У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.
- 5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі.
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1". Він виступатиме під №30.
- За неофіційною інформацією, він отримуватиме 35 мільйонів євро на рік.