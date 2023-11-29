ПСЖ уникнув поразки в грі з "Ньюкаслом" завдяки пенальті в компенсований час.

У вівторок, 28 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСЖ протистояв "Ньюкаслу".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася внічию.

Рахунок у матчі був відкритий на 24-й хвилині - гол після передачі Мігеля Альмірона забив нападник "Ньюкасла" Александер Ісак. Врятуватися парижанам від фіаско вдалося в компенсований до другого тайму час. Суддя призначив дуже спірний пенальті у ворота "сорок", який на 90+8-й хвилині реалізував Кіліан Мбаппе.

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ПСЖ - "Ньюкасл" - 1:1

Голи: Мбаппе 90+8 (пен) - Ісак 24

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Шкріньяр, Перейра (Рамуш 85), Ернандес, Руїс, Угарте (Вітінья 62), Лі (Асенсіо 82), Дембеле, Коло Муані (Барколя 62), Мбаппе

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Лассельс, Шер, Лівраменто, Майлі, Гімарайнс, Жоелінтон, Альмірон, Ісак, Гордон

Попередження: Угарте 36, Лі 54, Дембеле 58, Шкріньяр 60, Доннарумма 72, Рамуш 90+5 - Жоелінтон 22, Альмірон 88, Поуп 90+3

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи дортмундська "Боруссія" обіграла в гостях "Мілан" з рахунком 3:1.

"Мілан" - "Боруссія" Д - 1:3

Голи: Чуквуезе 37 - Ройс 10 (пен), Байно-Гіттенс 59, Адеємі 69

"Мілан": Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав (Круніч 53), Калабрія, Рейндерс, Адлі (Траоре 77), Лофтус-Чик, Пулішич, Жиру, Чуквуезе (Йович 77)

"Боруссія" Д: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек (Озкан 55), Гуммельс, Рієрсон, Забітцер, Джан, Байно-Гіттенс, Ройс (Брандт 79), Мален (Адеємі 55), Фуллькруг

Попередження: Томорі 67, Джан 90+6

Огляд матчу:

Нічия в цій грі дозволила ПСЖ набрати 7 очок і зберегти за собою друге місце в групі F. "Ньюкасл" з 5 балами займає друге місце. Лідирує в групі "Боруссія" Дортмунд, яка набрала 10 очок. "Мілан" з 5 балами йде на останньому місці.

У заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Боруссія" Дортмунд зіграє проти ПСЖ, а "Мілан" зустрінеться з "Ньюкаслом".

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