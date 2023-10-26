ПСЖ лідирує в групі F, набравши 6 очок за три тури.

У середу, 25 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСЖ приймав "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася розгромною перемогою французького клубу.

Початок розгрому "Мілана" поклав Кіліан Мбаппе - на 32-й хвилині зустрічі француз ефектно розібрався із захисником "россонері" і пробив точно в кут воріт. У другому таймі парижани забили ще двічі - відзначився Рандаль Коло Муані і Лі Кан Ін. Асистували їм Усман Дембеле і Воррен Заїр-Емері.

Відео дня

ПСЖ - "Мілан" - 3:0

Голь: Мбаппе 32, Коло Муані 53, Лі Кан Ін 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Л. Ернандес, Заїр-Емері, Угарте (Ф. Руїс 71), Вітінья, Дембеле (Лі Кан Ін 71), Коло Муані (Рамуш 82), Мбаппе

"Мілан": Меньян, Калулу, Тіав (Калабрія 46), Томорі, Т.Ернандес, Муса (Побега 77), Круніч (Адлі 77), Рейндерс, Пулішич, Жиру, Леау

Попередження: Хакімі 16, Дембеле 44 - Тіав 4, Круніч 7, Томорі 61, Калулу 62

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи дортмундська "Боруссія" обіграла в гостях "Ньюкасл". Перемогу німецькому клубу приніс гол Фелікса Нмечі.

"Ньюкасл" - "Боруссія" Дортмунд - 0:1

Гол: Нмеча 45

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Шер, Лассельс, Берн (Таргетт 70), Лонгстафф (Тоналі 65), Гімараес, Жолінтон (Мерфі 65 (Віллок 70)), Альмірон, Ісак (Вільсон 15), Гордон

"Боруссія": Кобель, Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні, Забітцер, Джан (Озджан 43), Нмеча (Рейна 79), Ройс (Адеємі 63), Фуллькруг (Алле 79), Мален (Зюле 78)

Попередження: Гімараес 80

Після трьох турів лідирує в групі F ПСЖ, який набрав 6 очок. Далі розташувалися "Боруссія" і "Ньюкасл" - по 4 очки. Замикає квартет "Мілан" з 2 балами в активі.

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