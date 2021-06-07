Прямий конкурент: хто буде третім суперником збірної України на Євро-2020

У третьому турі групового етапу Євро-2020 збірній України належить зіграти проти команди Австрії. Розповідаємо про команду, яку вважають ключовим конкурентом українців в боротьбі за другу позицію в групі C.

ЗБІРНА АВСТРІЇ

Місце в рейтингу ФІФА: 23

Прізвисько: "Das Team" (в перекладі з німецької - "Команда")

Участь у чемпіонатах Європи: 2 рази

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1 очко на груповому етапі (2008 та 2016)

Рекордсмен за кількістю проведених ігор: Андреас Херцог - 103

Рекордсмен за кількістю забитих голів: Тоні Польстер - 44

Коефіцієнт на перемогу на Євро-2020: 73 (16-е місце серед всіх учасників турніру)

Коли й де матч з Україною: 21 червня, 19.00, Бухарест, "Арена Національ"

Шлях на чемпіонат Європи-2020

Австрія була в одній відбірковій групі зі Словенією, Ізраїлем, Польщею, Латвією та Північною Македонією. "Das Team" зайняли друге місце в групі, яке дає пряму путівку на Євро без участі в плей-офф. За 10 поєдинків вони накопичили 19 очок. Першими фінішували поляки. Різниця забитих/пропущених м'ячів у Австрії була 19:9. А найкращим бомбардиром у відборі в складі австрійців став форвард Марко Арнаутович, котрий "настріляв" цілих 6 голів.

Примітно, що Австрія вже мала досвід протистояння головному аутсайдеру нашої групи на Євро - Північній Македонії. Вдома "Das Team" перемогли з рахунком 2:1, а на виїзді взагалі розгромили македонців - 4:1.

Тренер

Керманичем Австрії є 55-річний німець Франко Фода. У часи своєї кар'єри футболіста він захищав кольори леверкузенського "Баєра" з 1990 по 1994 рік і навіть двічі виходив на поле в футболці збірної ФРН. У 2001 році Фода повісив бутси на цвях в складі австрійського "Штурму". І одразу, не гаючи часу, подався в тренерське ремесло. Франко очолив спершу молодіжну команду "Штурму", з 2002 року став помічником головного тренера в першій команді, а з 2006 року по 2012 Фода був головним наставником "Штурму".

Після цього фахівець поїхав тренувати німецький "Кайзерслаутерн", згодом знову повернувся до "Штурму", а з листопада 2017 року й по цей день тренує збірну Австрії.

Заявка на Євро-2020

Воротарі: Даніель Бахманн ("Уотфорд", Англія), Павао Перван ("Вольфсбург", Німеччина), Олександр Шлагер (ЛАСК)

Захисники: Давід Алаба ("Баварія", Німеччина), Александар Драговіч ("Баєр", Німеччина), Марко Фрідль ("Вердер", Німеччина), Мартін Хінтереггер ("Айнтрахт", Німеччина), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Штефан Лайнер ("Боруссія" М, Німеччина), Філіп Лінхарт ("Фрайбург", Німеччина), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Німеччина), Крістофер Тріммель ("Уніон", Німеччина), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург ")

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обидва - "Хоффенхайм", Німеччина), Юліан Баумгартлінгер ("Баєр", Німеччина), Штефан Ільзанкер ("Айнтрахт", Німеччина), Валентино Лазаро ("Боруссія" М, Німеччина), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Луїс Шауб ("Люцерн", Швейцарія), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Німеччина), Алессандро Шопф ("Шальке", Німеччина)

Форварди: Міхаель Грегоріч ("Аугсбург", Німеччина), Саша Калайджіч ("Штуттгарт", Німеччина), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карім Онісіво ("Майнц", Німеччина)

Лідери команди

Не будемо зайвий раз відкривати Америку й казати, що Давід Алаба - головна зірка команди. 28-річний захисник нещодавно покинув "Баварію" й перебрався до мадридського "Реала" за новими викликами.

В його активі 80 поєдинків за збірну - четвертий показник з-поміж чинних гравців та одинадцятий загалом. Алаба у збірній Австрії й швець, і жнець, і на дуді грець: він може закрити лівий фланг захисту, центр оборони, зіграти опорника або ж атакувального півзахисника. Переоцінити вплив Давіда на "Das Team" складно.

Варто також відзначити дует півзахисників з "Лейпцига" - Конрада Лаймера та Марселя Забітцера. Обоє грали у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 та мають неабиякий досвід за плечима. Власне, цей тандем робить погоду в центрі поля австрійців.

Все ще в порядку нападник Марко Арнаутович. 32-річний форвард, який колись "запалював" в АПЛ і котрий був у сфері інтересів київського "Динамо", вже два роки виступає в китайському "Шанхай Порті".

Молодий талант, за яким варто стежити

Допомагати розкривати досвідченому Арнаутовичу свої бомбардирські здібності буде нападник "Штуттгарта" Саша Калайджич. 23-річний австрієць в минулому сезоні Бундесліги "наколотив" 16 голів в 33 поєдинках: вище за нього в списку бомбардирів лише п'ятеро осіб.

Калайджич був і залишається одним з найцікавіших нападників Бундесліги. Саша чудово рухається, мобільний, вдало звільняє зони для партнерів і прекрасно підіграє партнерам - він віддав 5 гольових передач бонусом до 16 голів. А всередині карного майданчика йому вистачає холоднокровності розстрілювати ворота.

Таким чином, Миколі Матвієнку та Іллі Забарному треба бути пильними та ретельно слідкувати за цим голеадором.

Сильні та слабкі сторони

Зважаючи на те, що в складі збірної Австрії безліч гравців з Бундесліги, то цілком очікувано, що команда гарно навчена культурі пресингу. "Das Team" воліють пресингувати зонально і стараються тиснути в зону м'яча. Вони застосовують зональний пресинг орієнтований на м'яч і доволі вдало.

А ось серед слабких сторін варто виділити, що Австрії не вистачає концентрації грати в позиційній обороні. Коли їх затискають на своїй половині поля, то вони стають дуже вразливими.

Останні результати команди

25 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Шотландія - Австрія - 2:2

28 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Австрія - Фарерські острови - 3:1

31 березня. Кваліфікація ЧС-2022. Австрія - Данія - 0:4

2 червня. Товариський матч. Англія - Австрія - 1:0

6 червня. Товариський матч. Австрія - Словаччина - 0:0

Історія виступів на чемпіонатах Європи

Австрія двічі грала на Євро: у 2008 та 2016 роках. В першому випадку австрійці зайняли третю сходинку у групі, а на минулому чемпіонаті Європи геть провалилися й посіли останнє місце в групі.

У 2008 році "Das Team" була країною-господаркою турніру й кепсько виступила в одному квартеті з Польщею, Німеччиною та Хорватією. Підсумкова турнірна таблиця виглядала тоді так: Хорватія - 9 очок, Німеччина - 6 очок, Австрія та Польща - по одному очку.

А ось у 2016 році Австрія грала в одній групі з майбутнім чемпіоном Європи - Португалією, а також Угорщиною та Ісландією. Підсумкова турнірна таблиця виглядала наступним чином: Угорщина та Ісландія - по 5 очок, Португалія - 3 очки, Австрія - 1 очко.

Історія протистоянь з Україною

Україна двічі зустрічалася з Австрією в рамках контрольних поєдинків. Другий спаринг був для українців підготовкою до Євро-2012.

15.11.2011. Товариський матч. Україна - Австрія - 2:1 (Голи: Мілевський, Девіч - Кучер автогол)

01.06.2012. Товариський матч. Австрія - Україна - 3:2 (Голи: Юнузович, дубль Арнаутовича - дубль Гусєва)

Цікавий факт

В складі Австрії дотепер виступає Александар Драговіч, який добре знайомий українській публіці за виступами в київському "Динамо". Центральний захисник захищав кольори "біло-синіх" з 2013 по 2017 рік. 30-річний центрбек потрапив в остаточну заявку "Das Team" на Євро-2020.

Драговіч після періоду в "Динамо" грав за леверкузенський "Баєр" та англійський "Лестер". А нещодавно поповнив склад сербської "Црвени Звезди".

Прогноз від УНІАН

Австрія знаходиться в одній ваговій категорії з Україною. Але на відміну від "жовто-синіх" австрійці менш стабільні та дуже вразливі до конкретних сценаріїв гри. Команда Андрія Шевченка може зіграти як і другим номером (проти французів на виїзді, наприклад), так і в домінантний футбол, який тренерський штаб означив орієнтиром, до якого ми прагнемо. Ганебна поразка Австрії з рахунком 0:4 від Данії у відборі до ЧС-2022 красномовна. Данія змогла оголити всі недоліки "Das Team". Україні під силу здолати опір австрійців.

Прогноз УНІАН - Австрія в підсумку розташується на третьому місці в групі С.

Артем Будрін

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