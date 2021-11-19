Ярослав Ракицький не поділяє рішення УЄФА.

Екс-захисник збірної України Ярослав Ракицький, який виступає за "Зеніт", висловив думку, що УЄФА повинен перестати розводити українські та російські клуби, а також національні збірні в турнірах під своєю егідою.

Про це Ракицький сказав, відповідаючи на запитання видання "Спорт-Експрес" про те, чи правильно чинить УЄФА.

"Я б, навпаки, хотів, щоб російські команди з українськими зустрічалися в Лізі чемпіонів, як було раніше. І щоб проводили турнірчики дружні, це ж нормально", - сказав Ракицький.

Також він прокоментував те, що його не викликають до збірної України навіть після відходу Андрія Шевченка:

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"Все те ж саме. Всі в збірні їдуть, а я тут тренуюся!".

УЄФА розводить Україну і Росію: довідка

УЄФА почав розводити українські та російські клуби в єврокубках, а також збірні України та Росії з 2014 року після окупації Криму і початку російської агресії на Донбасі.

Збірні України та Росії єдиний раз зустрічалися один з одним в рамках кваліфікації на Євро-2000 - в 1998 і 1999 роках. Україна виграла вдома (3:2), а в гостях зіграла внічию (1:1) з легендарним голом Андрія Шевченка.

На клубному рівні в офіційних матчах Україна і Росія востаннє перетиналися в 2011 році, коли "Шахтар" і "Зеніт" потрапили в одну групу в Лізі чемпіонів. Матч у Донецьку тоді завершився внічию (2:2), а в Санкт-Петербурзі виграли господарі (1:0).

Раніше УЄФА офіційно підтвердив, що збірні України і Росії не зможуть зустрітися в рамках кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Антон Дудар