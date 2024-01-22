Андрій Лунін підтримав свого конкурента Кепу Аррісабалагу, який пропустив два м'ячі від головного аутсайдера ліги.

У неділю, 21 січня, мадридський "Реал" здобув вольову перемогу проти "Альмерії" (3:2) в рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги.

Ворота "вершкових" у цій грі захищав Кепа Аррісабалага. Іспанський голкіпер пропустив перший гол від головного аутсайдера ліги вже на 38-й секунді гри. А на 43-й хвилині команда Анчелотті "горіла" 0:2. У другому таймі мадридці зробили камбек і вирвали перемогу завдяки голам Беллінгема, Вінісіуса і Карвахаля.

Після матчу воротар "вершкових" Кепа Аррісабалага був визнаний найгіршим гравцем цієї зустрічі. Статистичний портал Sofascore поставив іспанцеві 6,2 бала, що є найнижчою оцінкою серед усіх гравців "Реала".

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Український воротар "Реала" Андрій Лунін прокоментував провальний виступ свого конкурента, зокрема, перший пропущений гол, за який іспанцеві прилетіло багато критики від уболівальників. Варто відзначити, що українець не став критикувати Кепу, а навпаки, висловив йому підтримку.

"У цій ситуації було легко піддатися обману, оскільки суперник знаходився на дуже близькій відстані, і у Кепи було мало часу на реакцію", - наводить слова Луніна Defensa Central.

Додамо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв 12 матчів (11 пропущених голів, п'ять "сухих" ігор). Кепа Аррісабалага в 18 матчах пропустив 18 голів, а в семи матчах зберіг ворота "сухими".

"Реал" займає друге місце в Ла Лізі, поступаючись "Жироні" одне очко і маючи гру в запасі.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" 27 січня зіграє проти "Лас-Пальмаса".

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