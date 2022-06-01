Маріуполь – місто-герой, яке є символом мужності та незламності для всього світу. Ворожі російські снаряди, авіація та артилерія перетворили мирне прогресивне місто на руїни та суцільну темряву, а сотням тисяч людей довелося на собі відчути пекло війни. Серед маріупольців, які змогли вибратися з окупації, ризикуючи власним життям, були і гравці футбольних клубів. Редакція "Профутбол Digital", спортивного проєкту групи 1+1 media, поспілкувалася з футболістами "Олександрії", "Яруди" та "Маріуполя" про те, за яких обставин вони дізнались про початок повномасштабного вторгнення, як доводилося протягом місяця залишатися в підвалі задля збереження життя та евакуюватися в нелюдських умовах.

Героями відеоматеріалу, повна версія якого доступна на YouTube-каналі "Профутбол Digital", стали: гравець "Олександрії" Артур Авагімян, футболісти маріупольського "Яруда" Ігор Биковський та Єгор Булгаков, головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич та його гравці – Родіон Плакса й Олександр Драмбаєв.

"Перші серйозні руйнування я побачив на початку березня. Після того, коли відвідав район Кірова у Маріуполі, не розмовляв майже добу. Будинки повністю згоріли, АЗС ніби вітром знесло, а люди стояли просто посеред дороги з валізами. Тоді чітко усвідомив масштаб трагедії", – зазначив під час інтерв’ю Ігор Биковський.

Крім того, головний тренер ФК "Маріуполь" Остап Маркевич розповів про те, як від безжальних дій окупантів постраждала футбольна інфраструктура:

"У Маріуполі була одна з найкращих футбольних інфраструктур в Україні – критий манеж, одне штучне та три натуральні футбольні поля. До того ж керівництво нашого клубу постійно робили закупівлю необхідних речей. Проте нині, на превеликий жаль, там все зруйновано. Одна бомба, скинута на поле, – це воронка глибиною в 30-40 метрів…".

До того ж Артур Авагімян поділився архівним відео з власного будинку, в якому побували російські військові, вчинивши мародерство, розповів про хлопчика, який врятував його трофеї, та пригадав, як його родині довелося евакуюватися:

"Коли ще в складі "Чорноморця" ми грали проти "Маріуполя", одному місцевому хлопцю я подарував свою ігрову футболку. Під час окупації йому вдалося вийти зі мною на зв’язок. Він написав, щоб я не хвилювався, йому вдалося забрати з мого будинку кубки та ігрові футболки. І він поверне їх після того, як я повернусь до рідного міста…

Рідним довелося виїжджали під обстрілами. Вони досі не можуть прийти в себе. Розповідали, що на вулицях бачили тіла мертвих людей, тварин і суцільну розруху довкола...".

Редакція "Профутбол Digital" вдячна кожному герою випуску за те, що зголосилися розповісти про ситуацію у Маріуполі та поділитися власним болючим досвідом перебування в окупації. Спортивні проєкти групи 1+1 media і надалі продовжуватимуть розповідати про спортсменів, які вступили до лав ЗСУ, та тих, хто на собі відчув жахіття невиправданої війни, яку розв’язала російська федерація на території України.

Ключові меседжі випусків – #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine.

Автор матеріалу – спортивний журналіст Роман Куплевацький.