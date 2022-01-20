Манор Соломон не поспішає продовжувати контракт з "Шахтарем".

Агент півзахисника "Шахтаря" і збірної Ізраїлю Манора Соломона Ронен Кацав розповів, що його клієнт має намір змінити клуб в найближчому майбутньому.

Як заявив функціонер, ізраїльтянин планує продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Англії або Іспанії.

"Той факт, що Манор не підписав новий контракт з "Шахтарем", говорить про його майбутнє все. Пріоритет - англійська або іспанська ліги. Манору тільки 22 роки, і попереду у нього довгий шлях", - наводить слова Кацава видання sport5.

Читайте такожТрансферна бомба: Шахтар оголосив про купівлю півфіналіста Ліги чемпіонів (фото, відео) Відзначимо, що діючий контракт Соломона з донецьким клубом розрахований до кінця 2023 року. Не так давно генеральний директор "гірників" Сергій Палкін говорив про бажання клубу продовжити контракт з ізраїльтянином, зазначивши, що "оранжево-чорним" вдалося просунутися в цьому напрямку.

При цьому перший турецький збір команда Роберто Де Дзербі проводить без Манора. За офіційною інформацією, ізраїльтянин пропускає тренування через хронічну травму, на відновлення після якої йому знадобиться близько трьох тижнів.

Манор Соломон: кар'єра в "Шахтарі"