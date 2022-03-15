Андрій Павелко вважає, що сезон УПЛ буде дограний до кінця за спортивним принципом.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про долю чемпіонату України з футболу, який був припинений через вторгнення російських військ.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Денисов Time" функціонер зізнався, що не втрачає надії дограти сезон 2021/22 чемпіонату УПЛ до кінця.

Ми віримо в нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжений.

"Так, не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами в штабі працюють керівники УПЛ і ПФЛ Євген Дикий і Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами.

Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення будемо приймати по ситуації", - сказав Павелко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень. Через підступний наступ довелося призупинити чемпіонат України з футболу на невизначений термін.

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