У паралельному поєдинку "Металіст 1925" та "Олександрія" голів не забивали.

У центральному матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги "Зоря" грала проти "Дніпра-1" на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Поєдинок відбувся сьогодні, 15 квітня, і завершився перемогою луганців з рахунком 2:1.

У першому таймі команди не забивали, однак на старті другої половини зустрічі "Зоря" двічі "розписалася" у воротах дніпрян. М’ячі на свій рахунок записали парагваєць Герреро та українець Русин.

Підопічні Олександра Кучера змогли відповісти лише одним голом на 90+3-й хвилині. Його забив Найкращий бомбардир УПЛ Артем Довбик. Тепер у нього 18 м’ячів у чемпіонаті.

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"Зоря" – СК "Дніпро-1" 2:1

Голи: Русин 55, Герреро 58 - Довбик 90+3

Зоря: Сапутін, Бутко, Бражко, Антюх (Хахльов 67), Булеца (Мишньов 85), Шахов (Дришлюк 78), Русин (Вантух 85), Імереков, Герреро (Полегенько 78), Батагов, Снурніцин

СК Дніпро-1: Рибак, Сарапій, Довбик, Піхальонок, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинський (Пеглов 62), Бланко, Каплієнко (Матарріта 43), Сваток, Пасіч (Хайнер 18)

Попередження: Герреро 50

У паралельному матчі УПЛ "Металіст 1925" зустрічався з "Олександрією". Підопічні Руслана Ротаня, який є також наставником національної збірної України, переважали над суперником увесь матч, однак так і не змогли відзачнитися. Харків’ян рахунок 0:0 влаштовував, тож вони довели його до кінця.

Це вже шоста нічия "Олександрії" під керівництвом Руслана Ротаня. Однак "містяни" за період з семи матчів жодного разу не поступилися (також була ще перемога над "Ворсклою").

"Металіст 1925" - ФК "Олександрія" 0:0

Металіст 1925: Сидоренко, Капінус, Ткачук, Вачіберадзе (Чирук 61), Русін, Курило, Бичек (Ткачук 78), Дмитренко, Кравченко (Безуглий 86)

ФК Олександрія: Шевченко, Ковалець, Кулаков, Калітвінцев, Третьяков (Шулянський 80), Мірошніченко, Сігеєв (Волошин 74), Логінов, Цуріков (Кожушко 61), Бондаренко (Бабогло 46), Михайленко (Мустафаєв 61)

Попередження: Кравченко 31, Безуглий 87, Жичиков 90+2 - Бондаренко 44

"Зоря" завдяки перемозі змогла відірватися на три очки від "Динамо", котре у матчі цього ж туру зіграло внічию з "Рухом". Луганці продовжують перебувати на третій позиції (43 очки) у турнірній таблиці, кияни ідуть четвертими (40).

На другому місці розташувався "Дніпро-1", у котрого на два очки більше (45), ніж в "Зорі", але на чотири залікових бала менше, ніж у першого "Шахтаря" (49).

"Олександрія" посідає п’яте місце із 33 очками, "Металіст 1925" іде на дев’ятому місці із 22 заліковими пунктами.

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