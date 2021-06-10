Сьогодні УЄФА зобов'язала Україну прибрати з футболок гасло "Героям слава".

Працівники посольства США в Україні вдягнули нову форму, в якій збірна України виступатиме на Євро-2020.

Фото опубліковано на сторінці посольства у Facebook.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні УЄФА зобов'язала національну збірну України з футболу прибрати з футболок гральної форми гасло "Героям слава" після відповідного звернення Росії.

В УЄФА розглянули гасло, зображене всередині комірця футболки "Героям слава" та повідомили, що комбінація двох слоганів вважається "явно політичною за своєю суттю, маючи історичне і мілітаристське значення".

Форма України на Євро-2020

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Автор: Людмила Жерновська