Працівники посольства США в Україні вдягнули нову форму, в якій збірна України виступатиме на Євро-2020.
Фото опубліковано на сторінці посольства у Facebook.
"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні УЄФА зобов'язала національну збірну України з футболу прибрати з футболок гральної форми гасло "Героям слава" після відповідного звернення Росії.
В УЄФА розглянули гасло, зображене всередині комірця футболки "Героям слава" та повідомили, що комбінація двох слоганів вважається "явно політичною за своєю суттю, маючи історичне і мілітаристське значення".
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020. Форма представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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