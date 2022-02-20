Футболісти дортмундської "Боруссії" відвантажили шість м'ячів у ворота суперника.

У неділю, 20 лютого, в рамках 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Боруссія" Дортмунд приймала "Боруссію" Менхенгладбах. Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" і завершилася феєричною перемогою "джмелів".

Господарі поля відправили шість м'ячів у ворота суперника, в п'яти з яких взяв безпосередню участь Марко Ройс - дубль і три гольові передачі на рахунку 32-річного футболіста. Під завісу поєдинку Джан реалізував пенальті, поставивши крапку в цьому поєдинку.

"Боруссія" Д - "Боруссія" М - 6:0

Голи: Ройс, 26, 81, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Джан, 90+1 (пен.)

"Боруссія" Д: Кобель, Загаду (Понграчіч, 42), Хуммельс, Джан, Геррейро (Шульц, 68), Рейна (Брандт, 30), Ройс, Беллінгем, Дауд, Азар (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68)

"Боруссія" М: Зоммер, Ельведі, Фрідріх (Тюрам, 46), Гінтер, Бенсебайні, Хофманн, Плеа, Нойхаус, Коне (Крамер, 68), Лайнер (Скаллі, 67), Емболо

Попередження: Загаду, Бенсебайні, Дауд

Відео голів:

Додамо, що в іншому матчі дня лідер чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" з розгромним рахунком виграла у "Гройтер Фюрт" на своєму полі. У складі мюнхенців відзначився двома голами Роберт Левандовскі, ще один гол забив Шупо-Мотінг і Грісбек відзначився автоголом. За гостей гол забив Хргота.

Чемпіонат Німеччини: положення команд у турнірній таблиці