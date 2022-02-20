У неділю, 20 лютого, в рамках 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Боруссія" Дортмунд приймала "Боруссію" Менхенгладбах. Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" і завершилася феєричною перемогою "джмелів".
Господарі поля відправили шість м'ячів у ворота суперника, в п'яти з яких взяв безпосередню участь Марко Ройс - дубль і три гольові передачі на рахунку 32-річного футболіста. Під завісу поєдинку Джан реалізував пенальті, поставивши крапку в цьому поєдинку.
"Боруссія" Д - "Боруссія" М - 6:0
Голи: Ройс, 26, 81, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Джан, 90+1 (пен.)
"Боруссія" Д: Кобель, Загаду (Понграчіч, 42), Хуммельс, Джан, Геррейро (Шульц, 68), Рейна (Брандт, 30), Ройс, Беллінгем, Дауд, Азар (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68)
"Боруссія" М: Зоммер, Ельведі, Фрідріх (Тюрам, 46), Гінтер, Бенсебайні, Хофманн, Плеа, Нойхаус, Коне (Крамер, 68), Лайнер (Скаллі, 67), Емболо
Попередження: Загаду, Бенсебайні, Дауд
Відео голів:
Додамо, що в іншому матчі дня лідер чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" з розгромним рахунком виграла у "Гройтер Фюрт" на своєму полі. У складі мюнхенців відзначився двома голами Роберт Левандовскі, ще один гол забив Шупо-Мотінг і Грісбек відзначився автоголом. За гостей гол забив Хргота.
Чемпіонат Німеччини: положення команд у турнірній таблиці
- "Баварія" впевнено йде на першому місці в турнірній таблиці Бундесліги з 55 очками в активі після 23 матчів. Друга позиція за "Боруссією" з Дортмунда (49 очок, 23 матчі). На третьому рядку розташувався "Байєр" (41, 23).
- "Боруссія" Менхенгладбах з 26 очками йде на 13-й позиції.
- У зоні вильоту знаходяться: "Аугсбург" (16-е місце, 22 очки), "Штутгарт" (17-е місце, 19 очок), "Гройтер Фюрт" (18-е місце, 13 очок).
- Лідер бомбардирської гонки в Бундеслізі Роберт Левандовскі. В активі поляка 28 забитих голів.