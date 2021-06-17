Славетний страж воріт Джанлуїджі Буффон, який оголосив, що покинув "Ювентус", вирішив, де він продовжить кар'єру.
"ДжиДжи" повернувся до клубу, де він починав свою кар'єру. Буффон підписав з "Пармою" контракт на два сезони. Факт підписання угоди вже підтвердив президент пармезанців Кайл Джей Краузе. Принаймні про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в себе у Twitter.
За підсумками минулого сезону "Парма" вилетіла до другого дивізіону чемпіонату Італії.
Клуб вже оригінально представив цей камбек у своєму Twitter. "Парма" опублікувала ролик, де Буффон в ролі Супергероя відкопує скриньку з костюмом Супермена.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon@Kyle_J_Krause@ParmaCalcio_enpic.twitter.com/bh2FO6P8YX
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Джанлуїджі Буффон: кар'єра і досягнення
- Буффон грав за "Парму" з 1994 року по 2001, а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім він провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб.
В цілому Буффон провів за "Ювентус" 683 матчі, з них 322 - на нуль.
- Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції.
- У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.
- Буффон визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
- Раніше він заявляв, що крайній термін завершення його кар'єри - це літо 2023 року.
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