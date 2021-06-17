Екс-голкіпер збірної Італії повернувся до "Парми".

Славетний страж воріт Джанлуїджі Буффон, який оголосив, що покинув "Ювентус", вирішив, де він продовжить кар'єру.

"ДжиДжи" повернувся до клубу, де він починав свою кар'єру. Буффон підписав з "Пармою" контракт на два сезони. Факт підписання угоди вже підтвердив президент пармезанців Кайл Джей Краузе. Принаймні про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в себе у Twitter.

За підсумками минулого сезону "Парма" вилетіла до другого дивізіону чемпіонату Італії.

Клуб вже оригінально представив цей камбек у своєму Twitter. "Парма" опублікувала ролик, де Буффон в ролі Супергероя відкопує скриньку з костюмом Супермена.

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Джанлуїджі Буффон: кар'єра і досягнення

Буффон грав за "Парму" з 1994 року по 2001, а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім він провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб.

В цілому Буффон провів за "Ювентус" 683 матчі, з них 322 - на нуль.

Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції.

У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.

Буффон визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Раніше він заявляв, що крайній термін завершення його кар'єри - це літо 2023 року.

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Автор: Артем Будрін