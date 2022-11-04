Сергій Богачук став володарем титулу WBC Continental Americas.

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук в американському Монтебельо провів бій за вакантний титул WBC Continental Americas проти досвідченого американця Аарона Коулі.

Перший раунд пройшов за явної переваги Богачука. Українець викидав безліч ударів по корпусу Коулі, змушуючи того думати про захист.

У другому раунді американець став на коліно після серії бічних ударів українця. Рефері почав відлік нокдауну, Коулі спробував піднятися лише на рахунок 10. У підсумку суддя прийняв рішення не продовжувати поєдинок, зафіксувавши перемогу українського боксера технічним нокаутом.

Богачук - Коулі: повне відео бою

Таким чином, українець Сергій Богачук став володарем титулу WBC Continental Americas.

Додамо, що 27-річний Богачук провів 22 бої на профі-рингу і в 21 з них здобув перемоги, причому всі свої бої українець виграв достроково. Єдиної поразки Сергій зазнав минулого року від Брендона Адамса.

Нагадаємо, 30 жовтня Василь Ломаченко провів бій проти американця Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів.

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