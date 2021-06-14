Роман Яремчук зрівняв рахунок та подарував надію українським вболівальникам / фото REUTERS

13 червня в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" Україна дала бій, але мінімально поступилася збірній Нідерландів.

УНІАН зібрав яскраві реакції української футбольної спільноти з Twitter.

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Нідерланди - Україна: цифри та факти

  • Збірна України зазнала поразки в шостому поспіль матчі на чемпіонатах Європи (це повторення антирекорду збірної Югославії в період с 1968 по 1984 роки), але змогла перервати серію з п'яти поспіль матчів без забитих голів.
  • Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук стали другим і третім українцями, які забили на Євро, після Андрія Шевченка.
  • Збірна України змогла забити на чемпіонатах Європи після 72 ударів по воротах без голів.
  • Це був перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять голів після нульової нічиєї в першій половині гри.
  • Олександр Зінченко в матчі з Нідерландами зробив 8 відборів. На цей час це найкращий показник на Євро-2020.

Євро-2020: група C

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Автор: Артем Будрін