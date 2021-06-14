"Поразка, яка гідна перемоги": реакція соціальних мереж на матч Нідерланди - Україна

Команда Андрія Шевченка з оптимізмом дивиться в майбутнє.

13 червня в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" Україна дала бій, але мінімально поступилася збірній Нідерландів. УНІАН зібрав яскраві реакції української футбольної спільноти з Twitter. Читайте також Шевченко разом з капітаном збірної України програв у тенісбол екс-динамівцям (відео) Нідерланди - Україна: цифри та факти Збірна України зазнала поразки в шостому поспіль матчі на чемпіонатах Європи (це повторення антирекорду збірної Югославії в період с 1968 по 1984 роки), але змогла перервати серію з п'яти поспіль матчів без забитих голів.

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук стали другим і третім українцями, які забили на Євро, після Андрія Шевченка.

Збірна України змогла забити на чемпіонатах Європи після 72 ударів по воротах без голів.

Це був перший матч в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять голів після нульової нічиєї в першій половині гри.

Олександр Зінченко в матчі з Нідерландами зробив 8 відборів. На цей час це найкращий показник на Євро-2020. Євро-2020: група C В іншому матчі цієї групи вже зіграли збірні Австрії та Північної Македонії.

Після 1-го туру Україна займає в своїй групі третє місце.

Матчі групи С проходять в Бухаресті та Амстердамі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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