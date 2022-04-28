Низка авторитетних європейських видань повідомили, що у віці 54 років помер відомий футбольний агент Міно Райола.
За даними Metro, нідерландський агент італійського походження помер після тривалої боротьби із хворобою легень.
ОНОВЛЕНО. Хосе Фортес Родрігес, помічник Міно Райоли, спростував інформацію ЗМІ про смерть агента.
"Він у поганому стані, але не помер", - наводить слова Родрігеса NOS.NL.
Трохи згодом сам Міно Райола відреагував на інформацію ЗМІ про свою смерть.
"Поточний стан здоров'я для тих, кому цікаво: я в сказі! Вдруге за 4 місяці мене вбивають. Здається, я також здатний воскресати", - написав Райола у своєму Твіттері.
Міно Райола - один з найвідоміших і впливових футбольних агентів. Серед клієнтів Райоли - голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.
Минулого року статки Райоли оцінювалися приблизно в € 73,5 млн.
Нагадаємо, 12 січня Райола переніс операцію на легенях, а 20 січня потрапив до реанімації.
Міно Райола: що відомо про агента
- Райола народився 1967 року в італійському місті Ночера-Інферьоре.
- Футбольним агентом Міно почав працювати на початку 1990-х у компанії Sports Promotions. Працюючи в цій компанії в 1993 році під його керівництвом здійснилися переходи Віма Йонка та Денніса Бергкампа з "Аяксу" в "Інтер" та Марсіано Вінка з "Аяксу" в "Дженоа".
- Першим великим трансфером Райоли як незалежного агента став перехід Павела Недведа з празької "Спарти" до "Лаціо".
- У травні 2019 спочатку Італійська федерація футболу, а потім і ФІФА відсторонили Райолу від футбольної діяльності на три місяці. ФІФА не стала повідомляти про причини, через які було ухвалено таке рішення.
- Міно Райола знає сім мов: італійську, голландську, англійську, французьку, німецьку, іспанську, португальську.