Райола є одним з найвідоміших і впливових футбольних агентів.

Низка авторитетних європейських видань повідомили, що у віці 54 років помер відомий футбольний агент Міно Райола.

За даними Metro, нідерландський агент італійського походження помер після тривалої боротьби із хворобою легень.

ОНОВЛЕНО. Хосе Фортес Родрігес, помічник Міно Райоли, спростував інформацію ЗМІ про смерть агента.

"Він у поганому стані, але не помер", - наводить слова Родрігеса NOS.NL.

Трохи згодом сам Міно Райола відреагував на інформацію ЗМІ про свою смерть.

"Поточний стан здоров'я для тих, кому цікаво: я в сказі! Вдруге за 4 місяці мене вбивають. Здається, я також здатний воскресати", - написав Райола у своєму Твіттері.

Міно Райола - один з найвідоміших і впливових футбольних агентів. Серед клієнтів Райоли - голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.

Минулого року статки Райоли оцінювалися приблизно в € 73,5 млн.

Нагадаємо, 12 січня Райола переніс операцію на легенях, а 20 січня потрапив до реанімації.

Міно Райола: що відомо про агента