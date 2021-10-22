Сергій Морозов / фото канали Футбол
У віці 71 року перестало битися серце Сергія Морозова, котрий був чемпіоном СРСР з футболу у складі ворошиловградської "Зорі".
Цю прикру новину повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у своєму Facebook.
Причина смерті не повідомляється. Останні роки Морозов регулярно працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".
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Сергій Морозов: життєпис
- Морозов починав кар'єру в молодіжній команді "Динамо". Потім виступав за вінницький "Локомотив", "Десну", "Зорю", "Шахтар" Кадиївку та ЦСКА Москва.
- У 1972 році в складі "Зорі" Морозов став чемпіоном СРСР.
- Морозов зіграв 1 поєдинок за збірну СРСР.
- Морозов після завершення кар'єри гравця був тренером московського ЦСКА, "Прикарпаття", "Ворскли", двох китайських клубів, черкаського "Дніпра" та інших команд. У 2007 році він припинив тренувати та став експертом на телебаченні.