Помер відомий у минулому український футболіст, який працював експертом на телебаченні

Сергій Морозов пішов з життя у віці 71 року.

У віці 71 року перестало битися серце Сергія Морозова, котрий був чемпіоном СРСР з футболу у складі ворошиловградської "Зорі". Цю прикру новину повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у своєму Facebook. Причина смерті не повідомляється. Останні роки Морозов регулярно працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Читайте також З першого чемпіонського складу: помер знаменитий екс-футболіст Динамо Сергій Морозов: життєпис Морозов починав кар'єру в молодіжній команді "Динамо". Потім виступав за вінницький "Локомотив", "Десну", "Зорю", "Шахтар" Кадиївку та ЦСКА Москва.

У 1972 році в складі "Зорі" Морозов став чемпіоном СРСР.

Морозов зіграв 1 поєдинок за збірну СРСР.

Морозов після завершення кар'єри гравця був тренером московського ЦСКА, "Прикарпаття", "Ворскли", двох китайських клубів, черкаського "Дніпра" та інших команд. У 2007 році він припинив тренувати та став експертом на телебаченні. Автор: Артем Будрін

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