У віці 92 роки перестало битися серце Джамп'єро Боніперті.

18 червня пішов з життя видатний у минулому футболіст та президент італійського "Ювентуса" Джамп'єро Боніперті.

До свого чергового дня народження він не дожив лічених тижнів, адже 4 липня він би міг відсвяткувати 93 роки. Боніперті провів 459 поєдинків у футболці "Ювентуса" та забив 182 голи, що є другим найкращим результатом в історії команди після Алессандро Дель П'єро. Загалом Боніперті посідає 13-у позицію в переліку найкращих бомбардирів в історії Серії А.

Боніперті завоював разом з "Ювентусом" 5 Скудетто (чемпіонств Італії) в якості гравця, а також по завершенню кар'єри протягом 19 років був почесним президентом клубу.

Саме Боніперті є автором відомого афоризму, який символізує ДНК туринської команди: "Перемога - не найважливіше. Це взагалі єдине, що має сенс".

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Автор: Артем Будрін