Герман Зонін пішов з життя у віці 95 років.

У віці 95 років в Санкт-Петербурзі помер екс-тренер луганської "Зорі" Герман Зонін.

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Причини смерті не називаються.

Зонін більшу частину кар'єри провів у командах з Росії, а "Зорю" очолював у 1969-1972 роках. Він зробив з луганчанами сенсацію, вигравши чемпіонат СРСР у 1972 році. До цього жоден клуб з обласного центру не брав золото чемпіонату СРСР - перемагали лише столичні команди. Тому тріумф "Зорі" був приголомшливим.

Зонін був останнім з живих тренерів, які приводили українські команди до перемоги в чемпіонатах СРСР.

За успіх на чолі "Зорі" Зоніна взяли до штабу збірної СРСР на Олімпіаді у Мюнхені, де команда виборола бронзові медалі.

Нагадаємо, що нещодавно перестало битися серце Сергія Морозова, одного з підопічних Зоніна в чемпіонській "Зорі" 1972 року.

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Автор: Артем Будрін