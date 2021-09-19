Джиммі Грівз / фото twitter.com/SpursOfficial
На 82-му році життя перестало битися серце чемпіона світу 1966 року у складі збірної Англії Джиммі Грівза.
Про це повідомляє офіційний сайт "Тоттенхему".
"Нам дуже сумно дізнаватися про смерть великого Джиммі Грівза - не лише кращого бомбардира в історії "Тоттенхем Хотспур", але і найкращого форварда, якого коли-небудь бачила ця країна", - йдеться на сайті команди.
Грівз захищав кольори "Челсі" й "Тоттенхему". Він встановив рекорд - шість разів ставав кращим бомбардиром чемпіонату Англії. До того ж Джиммі є кращим бомбардиром в історії "Тоттенхему", за який забив 266 голів в 379 матчах. У складі збірної Англії він провів 57 поєдинків і забив 44 м'ячі.
Джиммі Грівз