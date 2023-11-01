Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков переніс напередодні другий інсульт.

31 жовтня у віці 53 років помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook Андрій Шахов - близький друг і колега Франкова.

"Слів немає. Світла пам'ять, друг. І спасибі за все", - написав Шахов.

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Пізніше трагічну новину підтвердив і офіційний Телеграм-канал Франкова.

"Дорогі друзі, з великим жалем і скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40, Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. Його стан описували як непростий, але стабільний.

Це був вже другий інсульт відомого журналіста.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. У 2005 отримав нагороду "Заслужений журналіст України". Також нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2012). З 1997 по 2022 рік він був незмінним головним редактором журналу "Футбол", який став одним з провідних футбольних видань України.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну видання перейшло в електронний формат і отримало назву "Футбол-війна".

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