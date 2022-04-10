Польські ультрас передали побажання главі країни-агресора.

У суботу, 9 квітня, під час центрального матчу 28-го туру чемпіонату Польщі між познанським "Лехом" та варшавською "Легією" місцеві футбольні вболівальники влаштували потужний перфоманс на підтримку України.

На трибунах польські фанати вивісили величезний банер з главою країни-агресора Володимиром Путіним, шия якого обвита мотузкою. Про це повідомляє твіттер-аккаунт Pilka&Nozna.

Примітно, що президента Росії "одягли" у футболку московського "Спартака".

Також весь матч вболівальники скандували вже звичну фразу: "Ruska Kurwa".

Додамо, що у складі "Легії" грає українець Ігор Харатін і орендований у "Динамо" Беньямін Вербич. Вони вийшли на поле в другому таймі. За "Лех" з перших хвилин вийшов орендований у "Динамо" Томаш Кендзьора.

Матч між "Лехом" і "Легією" завершився внічию 1:1. Після 28-и турів "Лех" очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі, набравши 56 очок. "Легія" з 36 балами в активі йде на 9-й позиції.

Нагадаємо, 12 квітня польська "Легія" зіграє благодійний поєдинок проти київського "Динамо". Кошти зібрані на цьому матчі підуть на підтримку України.

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