У Бразилії вважають, що гравці повинні були пройти карантин, але не зробили цього.

Матч збірних Бразилії та Аргентини в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022 був перерваний через чотири хвилини після стартового свистка.

На полі з'явилася поліція, а також співробітники Національного агентства спостереження за здоров'ям Бразилії (Anvisa).

Як повідомляє tycsports.com, чотирьох аргентинських футболістів (Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендію з "Астон Вілла", а також Джовані Ло Чельсо і Крістіана Ромеро з Тоттенхема" запідозрили у перетині бразильського кордону з порушеннями.

Мартінес, Ло Чельсо і Ромеро вийшли на поле в стартовому складі.

Річ у тому, що всі, хто прибуває до Бразилії з Великобританії, повинні проходити двотижневий карантин. Anvisa стверджує, що чотири гравці з англійських клубів надали співробітникам імміграційної служби неправдиві відомості, заявивши, що не відвідували Великобританію останнім часом.

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Спочатку Anvisa звернулася в поліцію з проханням затримати гравців в готелі та депортувати їх. Однак аргентинська збірна до того моменту вже поїхала на гру на автобусі.

Відразу після появи співробітників Anvisa і поліції на полі аргентинська збірна пішла в роздягальню.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, якого цитує Twitter EiFSoccer, заявив, що команда не планує повертатися на поле:

"Ми йдемо. Ми приїхали сюди з наміром грати. Прийшли, і нас ніхто не попередив, що щось має статися. Ми приїхали три дні тому, нас могли депортувати раніше. Це катастрофа".

Потім було офіційно оголошено про зупинку гри.

Також стало відомо, що аргентинські гравці визнали, що відвідували Великобританію в попередні два тижні.

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Автор: Антон Дудар