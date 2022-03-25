Олександр Хацкевич емоційно висловився про дії Путіна і Лукашенка.

Легендарний у минулому футболіст і колишній наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловив свою думку про війну, яку розв'язали російські окупанти в Україні.

Білоруський фахівець висловив надію, що його батьківщина остаточно не заплямує себе кров'ю українців на потіху Росії.

"Якщо Білорусь повністю увійде в цю війну, то з'явиться ще одна "прекрасна" країна, яка остаточно танцює під музику росіян, хоча має свою культуру. Після 24 числа світ розділився на людей і росіян. А так до росіян ще може додатися і Білорусь.

Ми надали платформу для росіян, ми вже вплуталися в цю війну. Військова техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь і особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Білоруських солдатів тут немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником. І якщо він віддасть злочинний наказ своєї армії увійти на територію України, то цим хлопцям потрібно брати з собою чорні мішки, тому що вони будуть повертатися в них. У нас Біла Русь - не потрібно робити її червоною.

Лукашенко і Путін? Кожній тварі по парі. Що один диктатор, що інший. Тільки Путін пішов ще далі Лукашенка. Він весь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоч і сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть з підвалів і почнуть будувати свою країну, то він вже своє життя проведе в підвалі. І як говорив один мій знайомий: вже пора замінити в Мавзолеї одного Володимира на іншого. Чим швидше це станеться, тим...

Навіть не в нашому житті і не в житті наших дітей між Росією і Україною будуть теплі відносини. Росія - країна, яка вночі напала на Україну, і цього тут не забудуть ніколи. У всіх книгах історії Росію називатимуть агресором, який позбавив людей життя і майбутнього. Але вони і своїх людей покарали, багато поколінь будуть невидіти один одного, в Росії купа культур і національностей. У них почнеться громадянська війна, якщо вони не приймуть категоричні рішення", - заявив Хацкевич у коментарі Чеснок.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

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