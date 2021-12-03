Екс-хавбек збірної Німеччини помер у віці 89 років.

Німецький екс-футболіст Горст Еккель помер на 90-му році життя.

Сумну новину повідомила пресслужба збірної Німеччини в Twitter.

Еккель брав участь у складі збірної ФРН на чемпіонаті світу 1954 року, де країною-господаркою була Швейцарія. У фіналі Федеративна Республіка Німеччини обіграла Угорщину з рахунком 3:2. Таким чином, німці вперше у своїй історії стали чемпіонами світу.

Еккель був наймолодшим гравцем ФРН у фіналі. Він помер з тої команди останнім.

На клубному рівні Еккель захищав кольори "Кайзерслаутерна", з яким двічі брав золоті медалі внутрішньої першості ФРН.

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Автор: Артем Будрін