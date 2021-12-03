Горст Еккель / фото Spiegel
Німецький екс-футболіст Горст Еккель помер на 90-му році життя.
Сумну новину повідомила пресслужба збірної Німеччини в Twitter.
Еккель брав участь у складі збірної ФРН на чемпіонаті світу 1954 року, де країною-господаркою була Швейцарія. У фіналі Федеративна Республіка Німеччини обіграла Угорщину з рахунком 3:2. Таким чином, німці вперше у своїй історії стали чемпіонами світу.
Еккель був наймолодшим гравцем ФРН у фіналі. Він помер з тої команди останнім.
На клубному рівні Еккель захищав кольори "Кайзерслаутерна", з яким двічі брав золоті медалі внутрішньої першості ФРН.