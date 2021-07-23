Футболістам довелося розбігатися / фрагмент з відео
Фінал одного з місцевих футбольних турнірів в Болівії на час перервав пиловий смерч, який увірвався на поле.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Вихор атакував футболістів, коли ті вишикувалися в шеренгу перед початком зустрічі. Він пройшовся від воріт до центру поля - футболісти спершу розгубилися, але потім розбіглися в сторони, а куртку одного з них підкинуло в повітря.
Потім вихор просунувся до іншого штрафного майданчика і зник.
У Болівії футбольний матч перервав пиловий вихор