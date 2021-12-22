Наставник збірної України Олександр Петраков ініціював цікаві нововведення в головній команді країни.
В інтерв'ю для "Великого футболу" 64-річний фахівець пояснив свої рішення.
- Ваша збірна слухає гімн, обійнявшись.
- Я попросив про це хлопців. Ще коли вперше зустрівся з П'ятовим - на метро "Шулявська" - ми зайшли в кафе та розмовляли 45 хвилин щодо його повернення до збірної. Я попросив про гімн - вони могли виступити проти, але я вважаю, що ми команда, тому повинні стояти обійнявшись.
- Ви завжди граєте у синій формі. Чому?
- Я люблю цей колір. Завжди прошу, якщо це можливо, щоб ми грали у синій формі. У мене немає такого, що на фарт, просто колір подобається.
- Ви у цій формі виграли чемпіонат світу U-20.
- Це минуле. Не згадуймо.
- Ви на офіційних матчах завжди у спортивному костюмі.
- Не завжди. Я порадився з Андрієм Павелком, віце-президентом УАФ Олегом Протасовим. Кажуть: "Васильовичу, у нас же костюми - це солідно". Запитав Сашка Шовковського, він сказав те саме. Але президент і Протасов не зобов'язували.
"Я перші матчі вийшов у костюмі, але мені не особливо комфортно. Подумав, нічого страшного - Клопп у "Ліверпулі" у спортивному костюмі, Гвардіола джинси вдягає, футболку якусь. Але підсвідомо сидить у мені, що у спортивному костюмі фартовіше - це є.
Ще у 2015-му на матч з Новою Зеландією попросили, що в костюмі солідно. Ми зіграли 0:0, я його згорнув і закинув, кажу: "У спортивному". Ми всі трошки зі своїми тарганами у голові", - сказав Петраков.
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Олександр Петраков у збірній України
- Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн" (ОАЕ).
- Під керівництвом Петракова Україна провела сім матчів: п'ять офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули дві перемоги при п'яти нічиїх.
- У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Боснію і Герцеговину (2:0 в гостях) і Фінляндію (2:1 в гостях) та розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).
- 17 листопада Українська асоціація футболу призначила Петракова повноправним головним тренером збірної України.