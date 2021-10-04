Артем Шабанов отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

Центральний захисник київського "Динамо" Артем Шабанов отримав виклик до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

29-річний футболіст прибув в розташування національної команди разом з іншими викликаними гравцями. Зауважимо, що Шабанова не було в резервному списку, який оприлюднили у вересні.

Раніше повідомлялося, що в іншого захисника "Динамо" Віталія Миколенка м'язове ушкодження. Також нагадаємо, що травмованого Олександра Зінченка замінив у таборі команди Олександр Піхальонок.

В активі Шабанова всього два поєдинки в футболці збірної України. Обидва матчі були товариськими - проти Естонії та Словаччини.

Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Артем Будрін