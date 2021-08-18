Перший трофей нового тренера: Баварія виграла Суперкубок Німеччини (відео)

Чемпіон Німеччини в матчі за трофей обіграв "Боруссію" Дортмунд.

17 серпня відбувся матч за Суперкубок Німеччини, в якому зустрілися мюнхенська "Баварія" і дортмундська "Боруссія". Поєдинок завершився перемогою "Баварії", у складі якої дубль плюс асист на свій рахунок записав Роберт Левандовскі. "Боруссія" Д - "Баварія" - 1:3 Голи: Ройс, 64 - Левандовскі, 41, 74, Мюллер, 50 Читайте такожБундесліга: чинний чемпіон Баварія не змогла перемоги в матчі-відкриті сезону (відео) "Боруссія" Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджі, Беллінгем (Рейньєр, 84), Вітцель, Дауд, Рейна (Пашаліч, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд "Баварія": Нойєр, Станішич (Сарр, 87), Упамекано, Девіс, Зюле, Горецька, Кімміх, Мюллер (Мусіала, 73), Коман (Сане, 49), Гнабрі (Толіссо, 73), Левандовскі (Шупо-Мотінг, 88) Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал Бундесліги. Суперкубок Німеччини: підсумки "Баварія" вдев'яте в історії виграла Суперкубок країни. Це національний рекорд.

У "Боруссії", яка є найближчим переслідувачем, залишилося шість перемог у матчах за Суперкубок.

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн виграв свій перший трофей у кар'єрі. Автор: Антон Дудар

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