Навколо зіркового аргентинця вже розгорівся скандал.

Зірковий нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі висловив невдоволення своєю заміною в матчі чемпіонату Франції проти "Ліона".

Головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно вирішив замінити аргентинця на 76-й хвилині матчу - замість нього вийшов Ашраф Хакімі.

Аргентинець явно залишився незадоволений заміною і не потиснув руку Почеттіно, коли залишав межі поля. Також Мессі щось сказав тренеру.

Без Мессі ПСЖ вдалося вирвати перемогу в матчі - вже в компенсований час відзначився Мауро Ікарді (2:1).

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Почеттіно зізнався, що замінив Мессі, щоб поберегти аргентинця:

"Рішення можуть бути вірними або невірними, але на те ми й тренери. Ми знаходимося на лавці запасних і приймаємо рішення - подобається це комусь, чи ні. Ми вирішили замінити Мессі через можливу травму в майбутньому. Попереду важливі ігри, і ми повинні його захистити. Я запитав Лео, як він себе почуває. Він відповів, що все в порядку і немає ніяких проблем", - сказав він, передає Marca.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1".

30 Серпня Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями.

Автор: Антон Дудар