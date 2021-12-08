Тоні Кроос вписав своє ім'я в історію мадридського "Реала" і Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 грудня, відбувся поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" приймав міланський "Інтер". Гра завершилася впевненою перемогою "галактікос".

Цей поєдинок став знаменним для мадридського гранда. Як повідомляє прес-служба УЄФА, забитий м'яч півзахисника "Реала" Тоні Крооса, який відкрив рахунок у матчі в середині першого тайму, став 1000 для "вершкових" в матчах Кубка і Ліги чемпіонів, не рахуючи кваліфікаційних раундів.

Таким чином, "Реал" став першим клубом в історії, який зміг подолати позначку в 1000 голів у головному єврокубком турнірі.

Відео 1000-го гола "Реала":

Для досягнення такого показника мадридцям знадобилося 455 матчів. В середньому за гру "Реал" забирає по 2,2 м'ячі. Це найвищий показник серед усіх клубів, на рахунку яких понад 50 матчів.

Нагадаємо, "Реал" Мадрид виступає в одній групі в Лізі чемпіонів з донецьким "Шахтарем". "Бланкос" посіли перше місце в квартеті, набравши 15 балів, "Інтер" (10 очок) - другий, "Шериф" (7 очок) - третій, "гірники" посіли останнє місце з 2 балами.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

У плей-офф турніру виходять по дві кращі команди з кожної групи.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 13 Грудня.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник