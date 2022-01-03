Швейцарський футболіст Сільван Хефті поповнив ряди генуезької команди.

Італійський "Дженоа" здійснив перший трансфер під керівництвом Андрія Шевченка.

Про це офіційно повідомила прес-служба клубу з Генуї.

"Дженоа" придбав правого захисника "Янг Бойз" Сільвана Хефті. 24-річний швейцарець покинув батьківщину і перебрався до Серії А. Це буде його перший легіонерський досвід.

В "Дженоа" Сільван гратиме під 36-м номером. Сума трансферу склала 5 мільйонів євро за неофіційними даними. Хефті в поточному сезоні забив 2 голи та віддав 4 асисти у 29 поєдинках у всіх турнірах. Сільван відзначився одною гольовою передачею на груповому етапі Ліги чемпіонів, а також забив гол у ворота "Аталанти".

ЗМІ повідомляють, що "Дженоа" близький до того, щоб оформити ще один трансфер. Норвезький захисник англійського "Брайтона" Лео Естігор може перейти до "Дженоа" на правах оренди.

Свій наступний матч "Дженоа" зіграє проти "Сассуоло" в гостях в рамках 20-го туру чемпіонату Італії. Гра запланована на 6 січня.

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