Для "Шахтаря" зробили нову точну копію трофея.

"Шахтар" отримав у своє розпорядження точну копію Кубка УЄФА, який донецька команда виграла в 2009 році.

Про це повідомляється на сторінці "гірників" в Instagram.

Копія Кубка УЄФА була виготовлена в Італії, а тепер прибула в клуб. З трофеєм позували Андрій Пятов і Даріо Срна, які грали у фіналі турніру.

Варто відзначити, що УЄФА дозволив "гірникам" зробити вже другу копію трофея, оскільки перша залишилася в музеї "Шахтаря" на "Донбас Арені".

Перемога "Шахтаря" в Кубку УЄФА

Сезон 2008-2009 був останнім розіграшем Кубка УЄФА - з наступного сезону турнір реформували в Лігу Європи.

У фінальному матчі "Шахтар" обіграв німецький "Вердер" з рахунком 2:1 в додатковий час. Голами у "гірників" відзначилися Луїс Адріано і Жадсон.

Перемога "гірників" у Кубку УЄФА залишається найбільшим успіхом для українських клубів на євроарені в історії незалежності.

Автор: Антон Дудар