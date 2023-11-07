Еліна Світоліна розповіла про поєдинки проти спортсменів країни-терориста.

Титулована тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що для неї означають протистояння з російськими спортсменками.

Перша ракетка України зазначила, що коли вона грає проти представниць країни-терориста, то бореться, як солдат. У цих іграх українка відчуває велику відповідальність і мотивацію.

"Коли я зустрічаюся з росіянками на корті, то це схоже на війну, для мене це велика мотивація, в таких поєдинках я відчуваю велику відповідальність, адже розумію, що за мною спостерігають багато людей в Україні. У таких зустрічах на мене чиниться великий тиск, але я використовую його як привілей, я виходжу і борюся, як це роблять наші воїни на полі бою.

Це був дуже складний рік для мене, складно морально, але я кожен день знаходила мотивацію продовжувати працювати на своєму професійному шляху, тому що я знаю, що можу використовувати його як платформу для підвищення обізнаності про Україну. Зацікавленість світу у війні в Україні останнім часом знизилася і це викликає занепокоєння", - наводить слова Світоліної Daily Mail.

Додамо, що російські та білоруські спортсмени на турнірах WTA і ATP виступають під нейтральним прапором.

Еліна Світоліна, як і інші українські тенісистки, відмовилися від рукостискань з представницями країн-агресорів після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Раніше УНІАН повідомляв, що Еліна Світоліна анонсувала повернення на корт після перерви, яку українка взяла, щоб відновитися після травми.

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