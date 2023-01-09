Майк Тайсон вірить у перемогу Усика в бою з Ф'юрі.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своєю думкою про майбутні бої володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Легендарний американець високо оцінив навички українського боксера, зазначивши, що Усик здатний здолати будь-якого опонента в суперважкому дивізіоні, включаючи Тайсона Ф'юрі.

"Я думаю, Усик переможе всіх. Він дуже розумний і інтелігентний, і в той же час незручний суперник. Я думаю, що Усик здатний провести видатний бій проти будь-якого опонента", - наводить слова Майка Тайсона Boxing Social.

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Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться в березні цього року. Це буде перший бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Напередодні представник Тайсона Ф'юрі повідомив, що пріоритетною датою бою його клієнта з Олександром Усиком є 4 березня цього року. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Офіційно дату і місце бою повинні оголосити найближчим часом.

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