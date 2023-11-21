Тайсон Ф'юрі вважає, що Олександр Усик може стати домінуючим боксером в хевівейті.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі несподівано з повагою висловився на адресу володаря титулів IBF, IBO, WBA і WBO Олександра Усика.

"Циганський король" зазначив, що якщо українець переможе його, то може домінуючим бійцем в королівському дивізіоні.

"Я єдиний, хто стоїть на шляху тотальної домінації Усика в Європі. Він переміг всіх британських хлопців - Чісору, Джошуа, Дюбуа. Залишився тільки я.

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Він повинен приплисти до мого берега, але в цих водах мене не потопити, потрібно витягувати далекобійну зброю. Якщо він зможе перемогти мене (хоча я знаю, що не зможе), то вже нічого не буде стояти на його шляху до повного домінування.

Чому Усик не зможе мене перемогти? Тому що я - "Циганський король". Цього достатньо", - наводить слова Тайсона Ф'юрі Sky Sports Boxing.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Олександра Усика 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього поєдинку стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі.

Крім того, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі визначать першого в історії абсолютного чемпіона, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами.

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