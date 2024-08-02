Наступні 5 років український форвард проведе у складі "Роми".

Форвард іспанської "Жирони" і збірної України Артем Довбик офіційно став гравцем італійської "Роми". Про це повідомляється на сайті римського футбольного клубу.

За інформацією західних ЗМІ, Довбик підписав контракт на 5 років – до літа 2029 року, а трансфер 27-річного нападника коштував "Ромі" 30,5 мільйона євро плюс 6 мільйонів бонусів. Крім того, "Жирона" отримає 10% від наступного трансферу гравця.

Зазначаєтьтся, що у складі "Роми" Довбик виступатиме під 11-м номером і стане першим українцем в історії, який гратиме за цей клуб.

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"Це перший випадок, коли клуб придбав найкращого бомбардира попереднього сезону в будь-якій європейській лізі. Такого в клубі ніколи раніше не траплялося, навіть з трансферами таких гучних імен, як Абель Бальбо, Габріель Батістута, Едін Джеко, Вінченцо Монтелла, Роберто Пруццо, Руді Феллер або Мірко Вучиніч", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, минулого сезону Артем Довбик у складі "Жирони" став найкращим бомбардиром Чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи в 36 зіграних матчах.

Останні новини футболу

Київське "Динамо" пройшло до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У повтоному матчі віце-чемпіони України на виїзді перемогли белградський "Партизан" з рахунком 3:0.

В наступному раунді "Динамо" зіграє з шотландським клубом "Рейнджерс", який теж є віце-чемпіоном своєї країни.

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