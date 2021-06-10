Паулу Фонсека близький до переїзду на Туманний Альбіон.

Екс-керманич "Шахтаря" Паулу Фонсека, який покинув італійську "Рому", близький до підписання контракту з англійським "Тоттенхемом".

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

За його інформацією, Фонсека очолить лондонців. Сторони вже узгодили всі деталі контракту, який буде підписано на три роки. Португалець зароблятиме в Англії 4 мільйони євро за сезон. Офіційно про призначення буде оголошено незабаром.

48-річний Фонсека замінить у "Тоттенхемі" свого співвітчизника Жозе Моурінью, який, за іронією долі отримав посаду тренера в "Ромі", де працював Фонсека.

Про те, що Фонсека максимально близький до того, щоб стати наставником "Тоттенхему" повідомляє й авторитетний журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Пауло Фонсека: досягнення в кар'єрі

Спеціаліст виграв свій перший трофей у сезоні 2013/14, здобувши Суперкубок Португалії для "Порту".

В сезоні 2015/16 Фонсека став переможцем в Кубку Португалії разом з "Брагою".

За період в донецькому "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік Пауло тричі став чемпіоном України, тричі здобув Кубок України та один раз завоював Суперкубок України.

За два роки на чолі "Роми" Фонсека не приніс "вовкам" титулів. В сезоні 2020/21 римляни дійшли до 1/2 Ліги Європи, а також зайняли 7-е місце в Серії А.

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Автор: Артем Будрін