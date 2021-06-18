Лідер збірної Данії не очікував, що в нього зупиниться серце.

Зірка світового футболу, ключовий гравець збірної Данії та міланського "Інтера" Крістіан Еріксен, якому вже вставили до серця дефібрилятор, цікаво відреагував на свій стан після того, як прийшов до тями.

Німецький лікар швидкої допомоги Єнс Кляйнефельд, який був свідком жахливого випадку, розповів для The Guardian, що сказав Еріксен після того, як повернувся до свідомості.

"Я був на трибуні на протилежній стороні, коли він упав. Спочатку я нічого такого про цей момент не подумав. Але потім побачив, що лікар данської команди поводиться досить стривожено. Я зрозумів, що відбувається щось ненормальне. Гравці схопилися за голови. У цей момент я дав знак бічній команді, і вони вибігли на полі. У них був з собою дефібрилятор".

"Потім я сказав своїм колегам, з якими сидів на трибунах: "Ми повинні вийти на поле". Данські лікарі спочатку не усвідомлювали масштабу ситуації. Приступаючи до реанімації, треба робити це якнайшвидше. Але лікарі команди в основному лікують інші травми, тому їм складніше відразу розпізнати раптову зупинку серця. Це стало ясно, коли я побачив, як вони намагалися витягнути язик з його горла. Так не рятують життя".

"У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут знадобилося 2-3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом. Це означало, що його шанси на виживання були дуже високі. Він розплющив очі й заговорив зі мною. Я запитав його по-англійськи: "Ти повернувся?" Він сказав: "Так, я тут". А потім він додав: "От лайно, мені всього 29 років", - сказав лікар Кляйнефельд.

Нагадаємо, раніше Еріксен опублікував допис про стан свого здоров'я у соціальну мережу.

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Крістіан Еріксен втратив свідомість: подробиці

29-річний лідер збірної Данії знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією. Він похитнувся і звалився на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Еріксен знепритомнів, на поле вибігли лікарі. Гравці збірної Данії оточили футболіста, щоб приховати те, що відбувається від камер.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати його.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться в свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній по відеозв'язку і попросив їх дограти матч.

Зі слів головного тренера збірної Данії Каспера Юльманна і лікаря команди Мортена Босена стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця.

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Автор: Артем Будрін