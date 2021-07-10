Фінальний матч відбудеться 11 липня.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт і наставник збірної Італії Роберто Манчіні поділилися своїми очікуваннями від майбутнього фіналу Євро-2020.

Їх слова наводить офіційний сайт УЄФА.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт:

"Ми маємо намір перемогти. Дуже важливо було гідно представити свій народ. Але тепер ми повинні завоювати головний трофей для всіх англійців".

"Нам не обов'язково потрібно буде стрибнути вище голови. Важливо просто зіграти на своєму нормальному рівні. У фіналах багато команд не показують своєї фірмової гри. Так що потрібно зробити в найважливішому матчі те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ця гра - серйозне тактичне випробування. Потрібно до всього бути готовими", - додав він.

Читайте такожІталія - Англія: прогноз букмекерів на фінал Євро-2020

Саутгейт також оцінив суперника:

"У Італії фантастична команда. Вони не програють більше 30 матчів поспіль - це неймовірне досягнення для будь-якої команди, особливо якщо мова йде про збірну. Ми знаємо, що у них дуже досвідчений тренер, що у них в команді гравці, які завоювали не один трофей, так що перед нами стоїть неймовірно важке завдання, але нам не терпиться скоріше вийти на поле".

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні:

"Фінал буде складним з багатьох причин, але ми повинні зосередитися на нашій грі і постаратися якомога краще реалізувати наш підхід, знаючи, що це буде останній матч на турнірі. Ми сподіваємося насолоджуватися грою 90 хвилин, а потім піти у відпустку. Потрібно зробити останнє зусилля".

Фахівець також охарактеризував англійську збірну:

"Англія - сильна команда, а Стерлінг є одним з багатьох відмінних гравців, який серйозно додав. Ми повинні добре зіграти проти нього, але в цій команді є й інші. Я не знаю, хто буде грати справа, а в центрі є Кейн. Вся їх лінія атаки чудова, гравці володіють прекрасною швидкістю і технікою".

Італія - Англія: перед матчем

Матч Італія - Англія пройде 11 липня на "Уемблі". Початок - о 22.00.

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія та Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

Вже відомо, хто судитиме фінальний матч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар