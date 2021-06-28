Олександр Зубков зіграв на чемпіонаті Європи-2020 всього 12 хвилин.

Слідом за захисником Денисом Поповим збірній України на цьому Євро-2020 більше не допоможе вінгер Олександр Зубков.

Про це повідомив телеведучий Олександр Денисов у прямому ефірі "Великого футболу".

"Є одна не дуже хороша новина. Я говорив з Андрієм Шевченком: Зубков - ні, не зможе більше грати. Він у збірній залишається, щоб вдома не сидіти, тут він і з тренерами, і з медперсоналом. Тобто, йому так легше - після травми швидше відновиться і підготується до сезону. Але однією інтригою щодо складу точно менше. На жаль, Зубков не допоможе збірній на Євро-2020".

Нагадаємо, що півзахисник "Ференцварошу" зазнав травми в дебюті гри проти Нідерландів (2:3).

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Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

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Автор: Артем Будрін