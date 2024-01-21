"Осасуна" піднялася на 11-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У неділю, 21 січня, відбувся поєдинок 21-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Осасуна" приймала "Хетафе".

Матч проходив на стадіоні "Ель Садар" в Памплоні і завершився перемогою господарів поля.

На 9-й хвилині рахунок у грі відкрив нападник "Осасуни" Рауль Гарсія. На 31-й хвилині півзахисник Ікер Муньос подвоїв перевагу господарів. "Хетафе" відігрався зусиллями нападника Борхи Майораля і півзахисника Неманьї Максімовіча, які відзначилися на 64-й і 68-й хвилинах. Перемогу "Осасуні" приніс Хесус Аресо. На 80-й хвилині 24-річний захисник відправив м'яч у сітку воріт суперника фантастичним ударом практично від кутового прапорця. Цей гол цілком може претендувати на "Премію Пушкаша".

Відео дня

"Осасуна" - "Хетафе" - 3:2

Голи: Рауль Гарсія, 9, Муньос, 31, Аресо, 80 - Майораль, 64, Максімовіч, 68

Огляд матчу:

"Осасуна" набрала 25 очок і піднялася на 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. "Хетафе" з 26 балами займає 10-ту сходинку.

У наступному турі Ла Ліги "Осасуна" зіграє проти "Севільї", а "Хетафе" зустрінеться з "Гранадою".

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