Олександр Хацкевич незадоволений позицією білоруських футболістів щодо війни в Україні.

Колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловився щодо позиції білоруських спортсменів про війну в Україні.

Хацкевич виступив з критикою спортсменів з рідної для нього Білорусі, які продовжують мовчати про війну, розв'язану Росією. Легенда білоруського футболу закликає своїх співвітчизників не боятися і говорити правду про те, що відбувається в Україні.

"Ну, якщо в 2020 році тільки одиниці білоруських футболістів підтримали свій народ, Я думаю, і я бачу, що на український народ їм глибоко наплювати, тому що жоден футболіст, жоден спортсмен в Білорусі не висловився. Два слова можна сказати, за це не розстріляють. Так, можна додати там чотири слова: "Ні війні, закрийте небо".

І що, хіба через це можуть бути проблеми? Ну це твоє рішення. Навіть сьогодні прочитав Домрачеву. Все так поверхнево висловлюється. Найстрашніші люди не ті, хто за або проти, а ті, хто і нашим, і вашим. Говорити, що тут відбувається щось...

Та не відбувається, тут війна, більше 120 дітей загинули, 160-170 поранені, стільки мирних жителів загинуло. Говорити, що там "щось відбувається". Та не дай бог опинитися в такій ситуації", - цитує Хацкевича Tribuna.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: