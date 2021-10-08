На нагороду претендують гравці віком до 21 року.

Опублікований список претендентів на приз найкращому молодому гравцеві року від France Football.

Перелік юних футболістів престижне видання оприлюднило в себе у Twitter.

Номінанти на приз імені Раймона Копа-2021:

1) Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед", 20 років)

2) Букайо Сака ("Арсенал", 20 років)

3) Педрі ("Барселона", 18 років)

4) Жеремі Доку ("Ренн", 19 років)

5) Раян Гравенберх ("Аякс", 19 років)

6) Джамал Мусіала ("Баварія", 18 років)

7) Флоріан Віртц ("Баєр", 18 років)

8) Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд, 18 років)

9) Джованні Рейна ("Боруссія" Дортмунд, 18 років)

10) Нуну Мендеш (ПСЖ, 19 років)

У 2018 році перший в історії приз дістався Кіліану Мбаппе, у 2019-му - Маттейсу де Лігту. У 2020 році нагороду не вручали через пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, що в розширеному списку претендентів на цю нагороду було два українці.

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Автор: Артем Будрін