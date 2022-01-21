Богдан Лєднєв / фото ФК Динамо Київ
Футболіст київського "Динамо" Богдан Лєднєв продовжить кар'єру в угорському "Фехерварі".
Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Повідомляється, що талановитий півзахисник перейшов в угорський клуб на правах оренди. Угода між клубами розрахована на один рік. У футбольного клубу "Фехервар" є опція викупу прав на гравця.
Нагадаємо, у "Фехерварі" вже грають два українці – Іван Петряк та Євген Макаренко.
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- Лєднєв приєднався до київського "Динамо" в 2016 році, граючи за юнацьку та молодіжну команду "біло-синіх".
- У сезоні 2016/2017 у складі команди U-19 виступав у Юнацькій Лізі УЄФА, де динамівці дійшли до 1/8 фіналу, та став переможцем чемпіонатів України U-19 та U-21.
- Дебют хавбека за першу команду "Динамо" відбувся в жовтні 2017 року в кубковому матчі проти "Олександрії" (3:2). У тому ж сезоні з 16-ма забитими м'ячами став найкращим бомбардиром молодіжної першості України та срібним призером турніру.
- У 2018-2020 роках Лєднєв виступав на правах оренди за луганську "Зорю", а влітку 2020-го повернувся в "Динамо".
- На рахунку 23-річного півзахисника - 32 матчі за першу команду київського "Динамо" і два голи.
- Лєднєв є чемпіоном України, володарем Кубка України та Суперкубка країни у складі "біло-синіх".
- У цьому сезоні хавбек зіграв 10 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.