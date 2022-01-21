Лєднєв приєднався до команди Петряка і Макаренка.

Футболіст київського "Динамо" Богдан Лєднєв продовжить кар'єру в угорському "Фехерварі".

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Повідомляється, що талановитий півзахисник перейшов в угорський клуб на правах оренди. Угода між клубами розрахована на один рік. У футбольного клубу "Фехервар" є опція викупу прав на гравця.

Нагадаємо, у "Фехерварі" вже грають два українці – Іван Петряк та Євген Макаренко.