Міккель Дуелунд так і не зміг закріпитися в столичній команді.

Легіонер з київського "Динамо" Міккель Дуелунд на правах оренди приєднався до клубу НЕК Неймеген з Нідерландів.

Про це повідомляє офіційний сайт НЕК.

23-річний півзахисник виступатиме за НЕК на правах оренди один сезон. У клубу з Неймегена буде опція викупу атакувального хавбека.

"Я щасливий бути в Неймегені. Завтра перше тренування, так що добре, що я можу приєднатися до команди з першого моменту зборів. Я реально з нетерпінням чекаю матчів Ередивізії з НЕК і сподіваюся зіграти в цьому важливу роль. Я чув багато хороших історій про клуб і не можу дочекатися, щоб розпочати гру", - поділився враженнями від переходу Дуелунд.

Німецький сайт Transfermarkt оцінює колишнього гравця молодіжної збірної Данії в 1,5 мільйона євро.

Читайте такожЗірка Динамо Циганков розказав, чому в дитинстві відмовив Шахтарю (відео)

Міккель Дуелунд: кар'єра в "Динамо"

Дуелунд перейшов до "Динамо" у серпні 2018 року, ставши першим данським футболістом у чемпіонаті України.

Через численні травми (шість за два з половиною роки) данець за так і не зміг закріпитися у складі київського клубу.

Всього він провів за київський клуб 26 поєдинків, забив три голи й віддав одну гольову передачу. У минулому сезоні він виходив на поле тільки 4 рази.

Контракт Дуелунда з "Динамо" діє до літа 2023 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін