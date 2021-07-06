Давид Хочолава / фото ФК Шахтар
Футболіст донецького "Шахтаря" Давид Хочолава офіційно поповнив склад "Копенгагена".
Про це повідомляє офіційна сторінка столичного клубу з Данії у Twitter.
Грузинський захисник підписав контракт на 4 роки. За версією журналіста ТК "Футбол" Ігоря Бурбаса цей трансфер обійшовся "Копенгагену" у 2 мільйони євро одразу і ще 2 мільйони можливими бонусами.
🤝✍️✔️🇬🇪 #fcklive#sldkpic.twitter.com/ec7dDd8KOM— F.C. København (@FCKobenhavn) July 6, 2021
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Давид Хочолава: кар'єра
- 28-річний захисник зробив собі ім'я в тбіліському "Динамо", в якому виступав з 2011 по 2014 рік. Там він привернув до себе увагу одеського "Чорноморця", який запросив його до себе. За одеситів Давид виступав з 2015 по 2017 рік.
- Хочолава перейшов у "Шахтар" з "Чорноморця" у 2017 році в статусі вільного агента. З того часу він зіграв за "гірників" 83 поєдинки та забив три м'ячі. З донеччанами він тричі ставав чемпіоном України та двічі був володарем Кубка України.
- За національну збірну Грузії Хочолава провів 12 матчів.
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