Жуніор Мораєс перебрався в бразильський клуб.

Колишній футболіст збірної України Жуніор Мораєс перейшов з донецького "Шахтаря" в "Корінтіанс".

Про це повідомив офіційний сайт бразильського клубу.

Повідомляється, що 34-річний нападник підписав контракт до 31 грудня 2023 року.

На яких умовах Мораєс перейшов в "Корінтіанс" не повідомляється, але його угода з "Шахтарем" була розрахована до кінця сезону 2021/2022.

"Я дуже щасливий і готовий носити цю футболку. Я сподіваюся максимально допомогти команді в досягненні результатів", - сказав Мораєс.

Додамо, що Мораєс приєднався до "Шахтаря" в 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень. Через підступний наступ довелося призупинити Чемпіонат України з футболу на невизначений термін.

Жуніор Мораєс: що відомо про футболіста