Колишній футболіст збірної України Жуніор Мораєс перейшов з донецького "Шахтаря" в "Корінтіанс".
Про це повідомив офіційний сайт бразильського клубу.
Повідомляється, що 34-річний нападник підписав контракт до 31 грудня 2023 року.
На яких умовах Мораєс перейшов в "Корінтіанс" не повідомляється, але його угода з "Шахтарем" була розрахована до кінця сезону 2021/2022.
"Я дуже щасливий і готовий носити цю футболку. Я сподіваюся максимально допомогти команді в досягненні результатів", - сказав Мораєс.
Додамо, що Мораєс приєднався до "Шахтаря" в 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо".
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень. Через підступний наступ довелося призупинити Чемпіонат України з футболу на невизначений термін.
Жуніор Мораєс: що відомо про футболіста
- В Україні Жуніор Мораєс виступав з 2010 року з невеликими перервами.
- Нападник грав за такі клуби, як "Металург" (Донецьк), "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк).
- У складі "Шахтаря" Мораєс зіграв 106 матчів, в яких забив 61 гол.
- У сезоні 2018-2019 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 м'ячів.
- Мораєс займає п'яте місце в рейтингу кращих бомбардирів в історії УПЛ - в його активі 102 голи.
- У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.
- Наставник збірної України Олександр Петраков сказав, що більше не викликатиме Мораєса, адже "хоче дати дорогу молодим".