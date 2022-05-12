Київське "Динамо" в рамках благодійного туру зіграє проти 13-разового чемпіона Естонії.

У пʼятницю, 13 травня, о 19:00 в столиці Естонії — місті Таллінн — відбудеться благодійний матч київського "Динамо" з першої серії Match for peace #StopWarInUkraine. Суперником у цьому поєдинку на підтримку України стане місцевий футбольний клуб "Флора", що є 13-разовим чемпіоном Естонії.

Це буде вже сьома гра підопічних Мірчі Луческу у Європі, мета яких — збір коштів для вирішення найгостріших гуманітарних проблем, що виникли внаслідок повномасштабної війни рф в Україні. Лише за результатами квітня сума, виручена з продажу квитків, донатів від глядачів і супутніх заходів, сягнула позначки в понад 22 000 000 грн.

"Пишаємося активністю європейців, які відвідують наші матчі та підтримують Україну. Бо зараз вкрай важливо, аби ми залишалися на порядку денном у в кожній цивілізованій країні світу, тільки так зможемо перемогти. Тому мета Match for peace #StopWarInUkraine, окрім збору благодійної допомоги, звісно ж, — піднімати важливі теми через футбол, комунікувати з мільйонною аудиторією та робити все від нас можливе, аби мир повернувся на нашу землю якнайшвидше", — коментує Максим Радуцький, співорганізатор благодійного туру ФК "Динамо".

Цим матчем команда проєкту хоче ще раз привернути увагу до драматичних подій, які відбуваються в багатьох містах-героях України. Також подія стане майданчиком для того, щоб закликати весь світ врятувати українських бійців та цивільних із заводу "Азовсталь", що тримає мужню оборону в багатостраждальному Маріуполі, застосувавши процедуру екстракції. З відповідними меседжами на стадіоні зʼявляться десятки футбольних фанів, а також артисти, ведучі та, власне, футболісти.

Художній перфоманс, який став особливістю практично кожної благодійної гри "Динамо", цього разу обʼєднає одразу вісьмох різносторонніх артистів з потужною громадською позицією. Так, ведучою заходу з українського боку стане Віра Кекелія — співачка, ведуча ЖВЛ та учасниця "Жіночого кварталу". Розпочнеться подія чутливим виступом Олександри Ліщук — мешканки Маріуполя, яка написала щемливу пісню-присвяту "Місто Марії": "Місто Марії не спить, воно бʼється вночі і зрання. Воно кровʼю залите тепер, згоріли всі мрії і сподівання…"

Гімн України цього разу виконають два артисти – лідер гурту "Антитіла", боєць сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Тополя, який співатиме з Києва, та українська реп-виконавиця alyona alyona, що виступатиме з трибун. Також alyona alyona разом з популярною українською співачкою Jerry Heil презентують авторську "Молитву", яка обʼєднала мільйони українців у спільних переживаннях.

Уже традиційно, глядачі почують "Ой, у лузі червона калина" — легендарну стрілецьку пісню, що стала символом українського спротиву, у виконанні alyona alyona, Jerry Heil та Христини Соловій.

Неймовірно емоційним стане виступ чутливої Христини Соловій з піснею "Тримай", яку вона виконає в дуеті з 12-річною Ксенією Резницькою — юною співачкою, що народилася та донедавна жила в Маріуполі, поруч з театром, який так безжалісно знищив ворог.

Після завершення матчу Віра Кекелія, Марта Адамчук і естонська співачка подарують глядачам хіт "Imagine" — культову пісню Джона Леннона, яка є символом пацифізму.

"Черговою подією Match for peace #StopWarInUkraine ми хочемо прокричати на весь світ про ті драматичні події, що відбуваються в Маріуполі та інших містах України. Саме тому подія розпочнеться виступом артистки, яку ми зовсім випадково знайшли в інтернеті і яка вразила нас до мурашок. Пісня, яку вона написала про Маріуполь, пробирає до кісток. Це потужний меседж до всього світу, який має бути почутим. Також через соцмережі ми знайшли маленьку Ксенію, яка заспіває з Христиною Соловій пісню "Тримай". Ксенія у своєму дуже юному віці, на жаль, пізнала весь жах війни, і я сподіваюся, що завдяки маленькому голосу великого Маріуполя ми будемо почуті", — прокоментував Володимир Завадюк, керівник Департаменту великих шоу 1+1 media.

Як і раніше, в Україні подію транслюватимуть мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН. Нагадуємо, організацією виступів та художньою концепцією заходів займається команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу стали TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Технічні партнери проєкту — компанії Alight та Profi.

Вартість квитків стартує від 5,90 євро, проте українці, які наразі перебувають в Естонії, можуть отримати безкоштовні квитки в касі футбольного клубу (стадіон A. Le Coq Arena).

Збір коштів триває на спеціальному сайті події, де також міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів. Усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо", який 13 травня святкуватиме своє 95-річчя, та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Співорганізатором благодійного туру ФК "Динамо" є Максим Радуцький.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".